Um robô realmente aleatório - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Jim Hunt
- Visualizações:
- 2901
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Este Expert Advisor é uma versão em MQL5 orientada a objetos dos Trading Gurus MQL4 random entry Expert Advisor.
Este Expert Advisor funciona melhor no período gráfico de um minuto. Tente em qualquer período e em todos os pares.
Ele usa um gerador de números aleatórios para simular uma simples jogada de uma moeda para decidir sobre a direção de cada negociação. Ele permanece no mercado 100% do tempo. Ele fornece um exemplo de um mínimo Expert Advisor programado em um estilo orientado a objetos, baseado em uma estrutura projetada para facilitar a criação de robôs mais complexos. Ele também fornece uma base para quantificar o valor adicionado por métodos de entrada alternativos e mais complexos.
Ele pode ser surpreendentemente rentável!
Configurações de entrada:
- Magic - Número mágico para fazer o seu corretor pensar que você tem um robô rentável para esconder! Default = 12345
- Slippage - Desvio aceitável em uma ordem de mercado. Padrão = 30
- ProfitTarget - Fixa o objetivo de lucro Padrão = 1000
- StopLoss - Stop Loss fixo. Padrão = 3000
- Lots - Tamanho do lote fixo. Padrão = 0.1
- ReallyRandom - Se for verdade, então cada execução do backtest deve ver uma sequência diferente de lançamentos simulados da moeda. Se for falso, cada execução do backtest deve ser exatamente a mesma sequência de lançamentos simulados da moeda. Padrão = true
Para a definição de pip, deve-se dividi-la por 10 caso seu broker apresentar uma cotação de apenas 4 casas decimais.
|
Relatório do Strategy Tester
|
MetaQuotes-Demo (Build 305)
|
Configurações
|Expert:
|GurooEx01
|Símbolo:
|EURUSD
|Período:
|M1 (03.01.2010 - 10.08.2010)
|Entradas:
|Magic=12345
|Slippage=30
|ProfitTarget=1000
|StopLoss=3000
|Lots=0.100000
|ReallyRandom=true
|Broker:
|MetaQuotes Software Corp.
|Moeda:
|USD
|Depósito inicial:
|3 000.00
|
Resultados
|Barras:
|219207
|Ticks:
|868201
|Lucro Líquido Total:
|1 586.38
|Lucro Bruto:
|4 565.56
|Perda Bruta:
|-2 979.18
|Fator de Ganho:
|1.53
|Resultado Esperado:
|28.33
|Fator de Recuperação:
|2.07
|Sharpe Ratio:
|0.18
|Rebaixamento do Saldo:
|Rebaixamento Absoluto do Saldo:
|566.12
|Rebaixamento Máximo do Saldo:
|663.72 (21.43%)
|Rebaixamento Relativo do Saldo:
|21.43% (663.72)
|Rebaixamento de Capital:
|Rebaixamento Absoluto de Capital:
|650.60
|Rebaixamento Máximo de Capital:
|767.30 (24.62%)
|Rebaixamento Relativo de Capital:
|24.62% (767.30)
|Total de Negociações:
|56
|Negociações de Venda (ganho %):
|22 (90.91%)
|Negociações de Compra (ganho %):
|34 (76.47%)
|Total de Ordens:
|112
|Negociações com Lucro (total em %):
|46 (82.14%)
|Negociações com Prejuízo (total em %):
|10 (17.86%)
|Maior Negociação com Lucro:
|105.64
|Maior Negociação com Perdas (total em %):
|-303.15
|Lucro Médio por Negociação:
|99.25
|Prejúizo Médio por Negociação (total em %):
|-297.92
|Máximo de Ganhos Consecutivos ($):
|9 (903.33)
|Máximo de Perdas Consecutivas ($):
|2 (-599.78)
|Máximo de Lucros Consecutivos (contagem):
|903.33 (9)
|Máximo de Perdas Consecutivas (contagem):
|-599.78 (2)
|Média de Vitórias Consecutivas:
|5
|Média de Perdas Consecutivas:
|1
Recomendações:
- Para um embasamento mais teórico veja esta discussão em Trading Gurus Community
- Aviso sobre o capital! Este expert é apenas para fins educacionais.
- Ele nunca deve ser usado em uma conta real.
- O desempenho passado não indica como serão os resultados futuros!
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/159
