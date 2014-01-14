Um robô realmente aleatório

Autor real:

Este Expert Advisor é uma versão em MQL5 orientada a objetos dos Trading Gurus MQL4 random entry Expert Advisor.

Este Expert Advisor funciona melhor no período gráfico de um minuto. Tente em qualquer período e em todos os pares.

Ele usa um gerador de números aleatórios para simular uma simples jogada de uma moeda para decidir sobre a direção de cada negociação. Ele permanece no mercado 100% do tempo. Ele fornece um exemplo de um mínimo Expert Advisor programado em um estilo orientado a objetos, baseado em uma estrutura projetada para facilitar a criação de robôs mais complexos. Ele também fornece uma base para quantificar o valor adicionado por métodos de entrada alternativos e mais complexos.

Ele pode ser surpreendentemente rentável!

Configurações de entrada:

Magic - Número mágico para fazer o seu corretor pensar que você tem um robô rentável para esconder! Default = 12345

Slippage - Desvio aceitável em uma ordem de mercado. Padrão = 30

ProfitTarget - Fixa o objetivo de lucro Padrão = 1000

StopLoss - Stop Loss fixo. Padrão = 3000

Lots - Tamanho do lote fixo. Padrão = 0.1

ReallyRandom - Se for verdade, então cada execução do backtest deve ver uma sequência diferente de lançamentos simulados da moeda. Se for falso, cada execução do backtest deve ser exatamente a mesma sequência de lançamentos simulados da moeda. Padrão = true

Para a definição de pip, deve-se dividi-la por 10 caso seu broker apresentar uma cotação de apenas 4 casas decimais.





Relatório do Strategy Tester

MetaQuotes-Demo (Build 305)



Configurações Expert: GurooEx01 Símbolo: EURUSD Período: M1 (03.01.2010 - 10.08.2010) Entradas: Magic=12345

Slippage=30

ProfitTarget=1000

StopLoss=3000

Lots=0.100000

ReallyRandom=true Broker: MetaQuotes Software Corp. Moeda: USD Depósito inicial: 3 000.00

Resultados Barras: 219207 Ticks: 868201 Lucro Líquido Total: 1 586.38 Lucro Bruto: 4 565.56 Perda Bruta: -2 979.18 Fator de Ganho: 1.53 Resultado Esperado: 28.33 Fator de Recuperação: 2.07 Sharpe Ratio: 0.18

Rebaixamento do Saldo: Rebaixamento Absoluto do Saldo: 566.12 Rebaixamento Máximo do Saldo: 663.72 (21.43%) Rebaixamento Relativo do Saldo: 21.43% (663.72) Rebaixamento de Capital: Rebaixamento Absoluto de Capital: 650.60 Rebaixamento Máximo de Capital: 767.30 (24.62%) Rebaixamento Relativo de Capital: 24.62% (767.30)

Total de Negociações: 56 Negociações de Venda (ganho %): 22 (90.91%) Negociações de Compra (ganho %): 34 (76.47%) Total de Ordens: 112 Negociações com Lucro (total em %): 46 (82.14%) Negociações com Prejuízo (total em %): 10 (17.86%)

Maior Negociação com Lucro: 105.64 Maior Negociação com Perdas (total em %): -303.15

Lucro Médio por Negociação: 99.25 Prejúizo Médio por Negociação (total em %): -297.92

Máximo de Ganhos Consecutivos ($): 9 (903.33) Máximo de Perdas Consecutivas ($): 2 (-599.78)

Máximo de Lucros Consecutivos (contagem): 903.33 (9) Máximo de Perdas Consecutivas (contagem): -599.78 (2)

Média de Vitórias Consecutivas: 5 Média de Perdas Consecutivas: 1

Recomendações: