Exp_SuperWoodiesCCI - expert para MetaTrader 5
- 1039
O sistema de negociação desenha nas bases dos sinais do indicador SuperWoodiesCCI. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando há o rompimento do nível zero.
Coloque o arquivo compilado SuperWoodiesCCI.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Este Expert Advisor oferece a possibilidade de exibir o indicador usado no gráfico atual diretamente do Expert Advisor. Não há necessidade de instalar manualmente o indicador no gráfico. Isto é muito conveniente, já que o indicador é exibido automaticamente no gráfico após a instalação do Expert Advisor no gráfico. Este indicador possui os parâmetros de entrada idênticos aos Expert Advisors. O indicador estará presente no gráfico atual somente se ele coincidir com o período de tempo do gráfico!
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
