Experts

Exp_SuperWoodiesCCI - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1039
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
superwoodiescci.mq5 (9.11 KB) visualização
exp_superwoodiescci.mq5 (6.97 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O sistema de negociação desenha nas bases dos sinais do indicador SuperWoodiesCCI. O sinal de negociação é formado após o fechamento da barra, quando há o rompimento do nível zero.

Coloque o arquivo compilado SuperWoodiesCCI.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Este Expert Advisor oferece a possibilidade de exibir o indicador usado no gráfico atual diretamente do Expert Advisor. Não há necessidade de instalar manualmente o indicador no gráfico. Isto é muito conveniente, já que o indicador é exibido automaticamente no gráfico após a instalação do Expert Advisor no gráfico. Este indicador possui os parâmetros de entrada idênticos aos Expert Advisors. O indicador estará presente no gráfico atual somente se ele coincidir com o período de tempo do gráfico! 

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. 

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1448

