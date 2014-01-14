CodeBaseSeções
Pipser - expert para MetaTrader 5

Este Expert Advisor permite realizar uma negociação clique.

Basta pressionar o botão correspondente para abrir uma posição. Para fechar uma posição, pressione o botão oposto, ou seja, se uma posição de compra é aberta, pressione "venda" para fechá-la.

Parâmetros de entrada:

  • Lot - tamanho do lote.
  • SL - Stop Loss em pontos, se for igual a 0, não há SL.
  • Slipage - desvio em pontos.

