Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Pipser - expert para MetaTrader 5
- 3186
-
Este Expert Advisor permite realizar uma negociação clique.
Basta pressionar o botão correspondente para abrir uma posição. Para fechar uma posição, pressione o botão oposto, ou seja, se uma posição de compra é aberta, pressione "venda" para fechá-la.
Parâmetros de entrada:
- Lot - tamanho do lote.
- SL - Stop Loss em pontos, se for igual a 0, não há SL.
- Slipage - desvio em pontos.
