Background_DotsCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador desenha as velas do indicador DotsCandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos de coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.
Dependendo da direção da vela, seu corpo é pintado em azul ou vermelho, as sombras são pintadas em azul claro ou rosa.
Coloque os arquivos do indicador compilado DotsCandle.mq5 e Dots.mq5 em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Fig.1. O indicador Background_DotsCandle_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14281
