Indicadores

Background_DotsCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5

O indicador desenha as velas do indicador DotsCandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos de coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.

Dependendo da direção da vela, seu corpo é pintado em azul ou vermelho, as sombras são pintadas em azul claro ou rosa.

Coloque os arquivos do indicador compilado DotsCandle.mq5 e Dots.mq5 em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig.1. O indicador Background_DotsCandle_HTF

