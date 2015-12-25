コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Background_DotsCandle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
850
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータDotsCandleのローソク足を描くインディケータです。

ローソクの傾向によって、ローソクの胴体は青または赤色になり、また影は水色またはピンク色になります。

インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータDotsCandle.mq5とDots.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

図1. インディケータ Background_DotsCandle_HTF

DotsCandle DotsCandle

ローソクタイプのインディケータ　Dots価格の時系列値に相応するインディケータDotsのアルゴリズムによる処理からローソク足が構成されます。

Exp_Dots Exp_Dots

インディケータDotsのシグナルをベースに構成された取引システムです。

Exp_breakeven_trailing_SL Exp_breakeven_trailing_SL

エキスパートアドバイザは、全ての通貨ペアまたは、現在の通貨ペアごとに、損益分岐を転置、またはポジションをトレールします。

LinearMomentum LinearMomentum

インディケータMomentumのボリュームと時間の計算を使用する、インディケータMomentumの変種です。