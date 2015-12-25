無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Background_DotsCandle_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータDotsCandleのローソク足を描くインディケータです。
ローソクの傾向によって、ローソクの胴体は青または赤色になり、また影は水色またはピンク色になります。
インディケータの動作には、クライアント端末の<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータDotsCandle.mq5とDots.mq5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
図1. インディケータ Background_DotsCandle_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14281
DotsCandle
ローソクタイプのインディケータ Dots価格の時系列値に相応するインディケータDotsのアルゴリズムによる処理からローソク足が構成されます。Exp_Dots
インディケータDotsのシグナルをベースに構成された取引システムです。
Exp_breakeven_trailing_SL
エキスパートアドバイザは、全ての通貨ペアまたは、現在の通貨ペアごとに、損益分岐を転置、またはポジションをトレールします。LinearMomentum
インディケータMomentumのボリュームと時間の計算を使用する、インディケータMomentumの変種です。