Background_DotsCandle_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1178
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此指标将绘制更高时间帧 DotsCandle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。
依据蜡烛条实体的方向，蜡烛条的实体被喷成蓝色或红色, 影线被喷成浅蓝或粉色。
放置 DotsCandle.mq5 和 Dots.mq5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。
图例.1. Background_DotsCandle_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14281
DotsCandle
指标Dots以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经圆点算法处理之后的结果。Exp_Dots
基于Dots指标信号的交易系统。
Exp_breakeven_trailing_SL
该 EA 为每个货币对或当前品种传递盈亏平衡价位或仓位尾随。LinearMomentum
一款动量指标的变种, 在计算时使用交易量和时间。