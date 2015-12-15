此指标将绘制更高时间帧 DotsCandle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

依据蜡烛条实体的方向，蜡烛条的实体被喷成蓝色或红色, 影线被喷成浅蓝或粉色。

放置 DotsCandle.mq5 和 Dots.mq5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。

图例.1. Background_DotsCandle_HTF 指标