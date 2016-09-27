CodeBaseKategorien
Background_DotsCandle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
720
(24)
Ein Indikator, der die Kerzen des DotsCandleIndikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.

Je nach der Richtung der Kerze wird der Körper der Kerze dunkelblau oder rot und die Schatten - blau oder rosa.

Der Indikator benötigt die kompilierten Indikatordateien DotsCandle.mq5 und Dots.mq5. Kopieren Sie diese in das Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Background_DotsCandle_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14281

ColorBullsCandle ColorBullsCandle

Der ColorBullsIndikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Algorithmus des ColorBulls Indikators.

ColorBearsCandle ColorBearsCandle

Der ColorBears Indikator realisiert als Folge von Kerzen. Die Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Zeitreihen von Preisen verarbeitet mittels des Algorithmus des ColorBears Indikators.

Exp_breakeven_trailing_SL Exp_breakeven_trailing_SL

Der Expert Advisor überträgt StopLoss zur Gewinnschwelle bzw. führt einen Trailing Stop für alle Währungspaare oder nur für die aktuelle durch.

TSICloud_HTF TSICloud_HTF

Der Indikator TSICloud mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.