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Background_DotsCandle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, рисующий свечки индикатора DotsCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается синий или красный цвета, а тени окрашиваются в голубой или розовый цвета соответственно.
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированных файлов индикаторов DotsCandle.mq5 и Dots.mq5.
Рис.1. Индикатор Background_DotsCandle_HTF
Индикатор Super_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_Super_Trend
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Super_Trend.
Скальпер, торгующий в зависимости от последней сделки со стороны открытого интереса.Exp_breakeven_trailing_SL
Эксперт переносит в безубыток и/или тралит позиции по всем валютным парам или только на текущей.