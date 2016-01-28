Participe de nossa página de fãs
Exp_Dots - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 981
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Dots. O sinal é formado no fechamento da barra quando houver mudança na cor dos pontos de sinal do indicador.
Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador compilado Dots.ex5 para rodar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Super_Trend.Super_TrendSign
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo do indicador Super_Trend.
O indicador Dots implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo de pontos.Background_DotsCandle_HTF
O indicador desenha as velas do indicador DotsCandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.