Experts

Exp_Dots - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
981
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
dots.mq5 (9.46 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_dots.mq5 (7.59 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Dots. O sinal é formado no fechamento da barra quando houver mudança na cor dos pontos de sinal do indicador.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador compilado Dots.ex5 para rodar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14270

Exp_Super_Trend Exp_Super_Trend

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Super_Trend.

Super_TrendSign Super_TrendSign

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo do indicador Super_Trend.

DotsCandle DotsCandle

O indicador Dots implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo de pontos.

Background_DotsCandle_HTF Background_DotsCandle_HTF

O indicador desenha as velas do indicador DotsCandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.