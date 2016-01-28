CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DotsCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1251
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Dots implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo de pontos.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.

Fig.1. O indicador DotsCandle

Fig.1. O indicador DotsCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14276

Exp_Dots Exp_Dots

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Dots.

Exp_Super_Trend Exp_Super_Trend

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Super_Trend.

Background_DotsCandle_HTF Background_DotsCandle_HTF

O indicador desenha as velas do indicador DotsCandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.

Exp_breakeven_trailing_SL Exp_breakeven_trailing_SL

O Expert Advisor modifica as posições para o break-even e/ou stop móvel em cada par de moeda ou apenas o atual.