DotsCandle - indicador para MetaTrader 5
- 1251
-
O indicador Dots implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo de pontos.
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.
Fig.1. O indicador DotsCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14276
