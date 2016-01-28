Participe de nossa página de fãs
O Expert Advisor Exp_breakeven_trailing_SL modifica as posições para o break-even e/ou stop móvel em cada par de moeda ou apenas o atual.
Os parâmetros ajustáveis:1. symbol:
- O EA funciona apenas com o par de moeda atual
- ou com todas as posições.
- o EA funciona com todos os números mágicos (definido -1);
- somente com posições abertas pelo usuário (defina magic para 0);
- ou com posições abertas por outros Experts (defina o magic correspondente).
3. Em seguida, vêm os tamanhos de break-even e do stop móvel. Se os parâmetros forem ajustados para 0, em seguida, a função não será ativada.
É possível escolher somente o break-even, stop móvel, ou ambos. Se somente o stop móvel é escolhido, em seguida, a primeira modificação do Stop Loss será semelhante a do break-even.
- Parâmetros Break-even: plus points - o quão longe o preço tem que ir para o verde, a fim de mover o Stop Loss de um único passo do preço de abertura para o break-even
- Parâmetros Stop móvel: plus points - quão longe o preço tem que ir para o verde do preço de abertura para um Stop Loss negativa, ou do preço de Stop Loss, se ele está no verde, a fim de mover o Stop Loss por um único passo nos pontos do stop móvel.
Se plus points do sotp móvel está definido menor que plus points do break-even, então o break-even é disparado primeiro, o stop móvel é acionado depois.
Comentários descrevem o que está habilitado - stop móvel e/ou break-even ou tudo desligado, e também o par que o Expert está trabalhando.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14300
