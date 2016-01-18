Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
EA Levels with Trail - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1366
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A EA opera no rompimento ou no recuo das linhas de suporte/resistência. As linhas são definidas manualmente pelo operador usando o objeto "Linha de Tendência" na barra de ferramentas.
Quando o preço se move na direção do lucro, o EA arrasta o Stop Loss.
Dois modos de negociação estão disponíveis:
- Reco a partir da linha. Neste caso, a ordem de compra é colocada pelo seta "para cima", pois o preço toca o nível de suporte (quando o preço de abertura da barra está acima da linha). A ordem de venda é colocada pela seta "para baixo", pois o preço toca o nível de resistência (o preço da barra de abertura está abaixo da linha).
- O rompimento da linha. Comprar e Vender são colocados pela seta↕ após a linha cruzar os níveis de resistência e suporte, respectivamente.
Para facilitar a percepção visual, as cores das linhas são definidas de acordo com o ângulo de inclinação, bem como a espessura zero no caso das instruções de negociação incompatíveis com as definidas. Nesse caso, a linha é considerada como desativada e a negociação não é executada. A redução horizontal é fornecida, pois o operador move o segundo ponto da linha horizontal à esquerda do primeiro ponto plotado, com o objetivo de simplificar a sua colocação.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14206
O Expert Advisor coloca uma grade de ordens pendentes em ambos as direções, vários minutos antes do tempo especificado e coloca as ordens Stop Losses após a execução das ordens.ClusterBox_DayHistogramm - A seção diária transversal horizontal do mercado
Volumes dos Ticks desenhados diariamente como um histograma de clusters.
A função permite a execução de um código específico no intervalo do tempo determinado.iPulsar - indicador do nível crítico dos preços
O indicador registra os momentos dos rompimentos de níveis dos preços e da importância desses níveis.