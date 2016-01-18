A EA opera no rompimento ou no recuo das linhas de suporte/resistência. As linhas são definidas manualmente pelo operador usando o objeto "Linha de Tendência" na barra de ferramentas.

Quando o preço se move na direção do lucro, o EA arrasta o Stop Loss.

Dois modos de negociação estão disponíveis:

Reco a partir da linha. Neste caso, a ordem de compra é colocada pelo seta "para cima", pois o preço toca o nível de suporte (quando o preço de abertura da barra está acima da linha). A ordem de venda é colocada pela seta "para baixo", pois o preço toca o nível de resistência (o preço da barra de abertura está abaixo da linha).

O rompimento da linha. Comprar e Vender são colocados pela seta↕ após a linha cruzar os níveis de resistência e suporte, respectivamente.

Para facilitar a percepção visual, as cores das linhas são definidas de acordo com o ângulo de inclinação, bem como a espessura zero no caso das instruções de negociação incompatíveis com as definidas. Nesse caso, a linha é considerada como desativada e a negociação não é executada. A redução horizontal é fornecida, pois o operador move o segundo ponto da linha horizontal à esquerda do primeiro ponto plotado, com o objetivo de simplificar a sua colocação.