Experts

Updated Nevalyashka - expert para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
893
Avaliação:
(34)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

O Nevalyashka foi atualizado de acordo com as novas exigências do terminal

Mais uma vez, o Expert Advisor inverte as ordens após o fechamento das mesmas.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14181

