Coletor de Ticks - indicador para MetaTrader 4

Quando se trabalha em tempo real, o indicador coleta os dados dos preços: o tempo de chegada do tick, o preço Bid (preço para vender) e o preço Ask (preço para comprar). Os preços Bid e Ask são exibidos como linhas na subjanela do indicador, toda a informação recolhida pode ser salva num arquivo especial de ticks (arquivo tipo tks).

Juntamente com a coleta de informações, o indicador pode plotar e manter ativos gráficos não padronizados:

  1. Gráficos isócronos com período de 1 segundo. 
  2. Variação dos gráficos de barras
  3. Gráficos de equivolume.
Para cada um dos tipos de gráficos listados, um tipo específico de preço podem ser definido:

  1. Para preços Bid - a forma como ele é usado no terminal МТ4.
  2. Para preços Ask - em vez do preço Bid, o preço Ask real é exibido, sem a adição do valor do spread para o preço Bid.
  3. Close - min Bid, open - max Ask - a primeira representação combinada de preço. Esse gráfico mostra a distância máxima do mercado que foi na direção do lucro do negócio perfeito - abertura na direção certa por um dos candles dos preços.
  4. Close - max Ask, open - min Bid - a segunda representação combinada preço. O gráfico mostra a amplitude máxima dos preços num candle.


Aqui a descrição detalhada - Coletor de Ticks.

