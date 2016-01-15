Quando se trabalha em tempo real, o indicador coleta os dados dos preços: o tempo de chegada do tick, o preço Bid (preço para vender) e o preço Ask (preço para comprar). Os preços Bid e Ask são exibidos como linhas na subjanela do indicador, toda a informação recolhida pode ser salva num arquivo especial de ticks (arquivo tipo tks).

Juntamente com a coleta de informações, o indicador pode plotar e manter ativos gráficos não padronizados:

Gráficos isócronos com período de 1 segundo. Variação dos gráficos de barras Gráficos de equivolume.

Para cada um dos tipos de gráficos listados, um tipo específico de preço podem ser definido:

Para preços Bid - a forma como ele é usado no terminal МТ4. Para preços Ask - em vez do preço Bid, o preço Ask real é exibido, sem a adição do valor do spread para o preço Bid. Close - min Bid, open - max Ask - a primeira representação combinada de preço. Esse gráfico mostra a distância máxima do mercado que foi na direção do lucro do negócio perfeito - abertura na direção certa por um dos candles dos preços. Close - max Ask, open - min Bid - a segunda representação combinada preço. O gráfico mostra a amplitude máxima dos preços num candle.





Aqui a descrição detalhada - Coletor de Ticks.