Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Coletor de Ticks - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1400
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Quando se trabalha em tempo real, o indicador coleta os dados dos preços: o tempo de chegada do tick, o preço Bid (preço para vender) e o preço Ask (preço para comprar). Os preços Bid e Ask são exibidos como linhas na subjanela do indicador, toda a informação recolhida pode ser salva num arquivo especial de ticks (arquivo tipo tks).
Juntamente com a coleta de informações, o indicador pode plotar e manter ativos gráficos não padronizados:
- Gráficos isócronos com período de 1 segundo.
- Variação dos gráficos de barras
- Gráficos de equivolume.
- Para preços Bid - a forma como ele é usado no terminal МТ4.
- Para preços Ask - em vez do preço Bid, o preço Ask real é exibido, sem a adição do valor do spread para o preço Bid.
- Close - min Bid, open - max Ask - a primeira representação combinada de preço. Esse gráfico mostra a distância máxima do mercado que foi na direção do lucro do negócio perfeito - abertura na direção certa por um dos candles dos preços.
- Close - max Ask, open - min Bid - a segunda representação combinada preço. O gráfico mostra a amplitude máxima dos preços num candle.
Aqui a descrição detalhada - Coletor de Ticks.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13954
A idéia por trás deste Expert Advisor é com base na explosão de volatilidade nas ondas de pulso.Simple Williams
O Expert Advisor baseado no livro "New Trading Dimensions", Bill Williams.
Este Expert Advisor usa três indicadores: MA(150), RSI(3) com os níveis 80 e 20, Stochastic (6, 3, 3) com os níveis 70 e 30. A direção das aberturas de ordens é baseada no indicador MA. Entradas pelo RSI e Stochastic. Saída pelo Stochastic.Volume do Indicador de Ticks 1.1
Uma pequena melhora do pouco conhecido indicador TVI (https://www.mql5.com/ru/code/7804).