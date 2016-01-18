Participe de nossa página de fãs
MetaTrader 5
Simple News - expert para MetaTrader 4
O Expert Advisor coloca uma grade de ordens em ambas as direções, cinco minutos antes da hora determinada (tempo de liberação da notícia). Uma vez que as ordens são disparadas o EA coloca os Stop Losses. Dez minutos após o tempo especificado, o EA exclui as ordens pendentes que não foram alcançadas.
Parâmetros do EA:
- news_time — novo tempo de lançamento.
- amount of deals — a quantidade de ordens pendentes a serem abertas em cada direção, após um intervalo.
- step between them — o intervalo entre as ordens para abertura numa direção.
- distance from current price — a distância entre a primeira ordem e o preço em andamento.
- trail sl (in pips) — o valor da Trailing Stop da ordem Stop Loss, ativado após a abertura da ordem pelo mercado.
- take profit from order price — o valor da ordem de Take Profit.
- tolerance for trail — tolerância para a mudança do Stop Loss durante o Trailing Stop. Necessário para diminuir a quantidade de chamadas ao servidor.
- magic number — o número mágico exclusivo da grade de ordem.
- lot size — o tamanho do volume das posições a serem abertas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14200
