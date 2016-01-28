O indicador desenha as velas do indicador JFatlCandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos pelo buffer DRAW_FILLING.

Dependendo da direção da vela, seu corpo é pintado em azul ou vermelho, as sombras são pintadas em azul claro ou rosa.

Coloque os arquivos do indicador compilado JFatl.mq5 e JFatlCandle.mq5 em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig.1. O indicador Background_JFatlCandle_HTF