Background_JFatlCandle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
885
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
O indicador desenha as velas do indicador JFatlCandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos pelo buffer DRAW_FILLING.

Dependendo da direção da vela, seu corpo é pintado em azul ou vermelho, as sombras são pintadas em azul claro ou rosa.

Coloque os arquivos do indicador compilado JFatl.mq5 e JFatlCandle.mq5 em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig.1. O indicador Background_JFatlCandle_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14154

JFatlCandle JFatlCandle

O indicador JFatl implementado como uma sequência de velas.

EMV_Histogram_HTF EMV_Histogram_HTF

O indicador EMV_Histogram com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

2pbIdeal1MACandle 2pbIdeal1MACandle

O indicador 2pbIdeal1MA implementado como uma sequência de velas.

Background_FatlMacdCandle_HTF Background_FatlMacdCandle_HTF

O indicador desenha as velas do indicador FatlMacdCandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.