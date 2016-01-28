Participe de nossa página de fãs
EMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador EMA com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador EMA.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador EMA_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14164
O indicador desenha as velas do indicador FatlMacdCandle de um período de tempo superior como retângulos preenchidos e coloridos usando os buffers DRAW_FILLING.2pbIdeal1MACandle
O indicador 2pbIdeal1MA implementado como uma sequência de velas.
Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores FatlMacd, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços.JFatlCandleSign
Um indicador de sinal de semáforo que utiliza dois indicadores JFatl, com base nos valores de abertura e fechamento da série de preços.