CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FrAMACandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1445
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador Fractal Adaptive Moving Average implementado como uma seqüência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados ​​pelo algoritmo FrAMA.

Em muitas situações, esta abordagem tende a ser mais informativa e com a finalidade de análise.

Fig.1. O indicador FrAMACandle

Fig.1. O indicador FrAMACandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14097

TriXCandle TriXCandle

O indicador TriX implementado como uma sequência de candles.

Exp_MA_Rounding_Candle Exp_MA_Rounding_Candle

O Expert Advisor Exp_MA_Rounding_Candle baseia-se na mudança de cor do candle do indicador MA_Rounding_Candle.

Background_TriXCandle_HTF Background_TriXCandle_HTF

O indicador desenha candles de um timeframe maior do indicador TriXCandle, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.

Background_FrAMACandle_HTF Background_FrAMACandle_HTF

O indicador desenha candles de um timeframe maior do indicador FrAMACandle, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.