O indicador Fractal Adaptive Moving Average implementado como uma seqüência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados pelo algoritmo FrAMA.
Em muitas situações, esta abordagem tende a ser mais informativa e com a finalidade de análise.
Fig.1. O indicador FrAMACandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14097
