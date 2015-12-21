Participe de nossa página de fãs
O indicador TriX implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados pelo algoritmo TriX.
Em muitas situações, esta abordagem tende a ser mais informativa e com a finalidade de análise.
Fig.1. O indicador TriXCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14096
O Expert Advisor Exp_MA_Rounding_Candle baseia-se na mudança de cor do candle do indicador MA_Rounding_Candle.Background_MA_Rounding_Candle_HTF
O indicador desenha candles de um timeframe maior do indicador MA_Rounding_Candle, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.
O indicador Fractal Adaptive Moving Average implementado como uma seqüência de candles.Background_TriXCandle_HTF
O indicador desenha candles de um timeframe maior do indicador TriXCandle, preenchendo retângulos coloridos através dos buffers DRAW_FILLING.