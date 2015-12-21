O Expert Advisor Exp_FrAMACandle baseia-se na mudança de cor dos candles do indicador FrAMACandle. Quando uma barra está fechando e houve mudança na cor do candle, então uma posição é formada.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador FrAMACandle.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh possibilita a utilização de Expert Advisors com corretoras que têm o spread diferente de zero e a opção do Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultado dos Testes para USDJPY H4 em 2014:





Fig.2. Resultado gráfico do teste