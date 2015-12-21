CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MA_Rounding_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
926
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador MA_Rounding com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Timeframe do Indicator

Requer o arquivo do indicador MA_Rounding.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador MA_Rounding_HTF

Fig.1. O indicador MA_Rounding_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14080

After Testing - Análise das Operações After Testing - Análise das Operações

Altera a visualização dos objetos gráficos criados pelo testador de estratégia e simplifica os procedimentos da análise visual dos resultados.

Chande Momentum Oscillator_Candle Chande Momentum Oscillator_Candle

O indicador Chande Momentum Oscillator implementado como uma seqüência de candles.

MA_RoundingStDev MA_RoundingStDev

O indicador MA_Rounding com força de tendência adicional, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

MA_RoundingCandle MA_RoundingCandle

O indicador MA_Rounding implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados ​​pelo algoritmo MA_Rounding.