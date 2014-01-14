Participe de nossa página de fãs
Indicador АО 4-cor (4-color АО ) - indicador para MetaTrader 5
1819
-
O real autor:
O indicador Awesome Oscillator mostra a diferença de duas Médias Móveis - rápida e lenta na forma de um histograma. Uma das formas de aplicação do indicador é descrita no livro de Bill M. Williams e Justin Gregory-Williams: "Trading Chaos 2". O autor recomenda usar os parâmetros 5 e 34 das médias móveis, o método é uma Média Móvel Simples (SMA) e utilizar o preço médio (Máxima + Mínima)/2 para o cálculo.
O indicador ytg_Awesome tem o mesmo algoritmo do desenho do indicador Awesome Oscillator e exibe quatro cores, configuração dos períodos, métodos e preços das Médias Móveis.
Descrição da configuração do indicador ytg_Awesome:
- Period_Fast - período usado para cálculo da Média Móvel rápida.
- Period_Slow -período usado para cálculo da Média Móvel rápida.
- ma_method - o método da Média Móvel O indicador pode assumir qualquer valor dos métodos da Média Móvel(Moving Average). 0 - (SMA) Média Móvel Simples. 1 - (EMA) Média Móvel Exponencial. SMMA 2 - (SMMA) Média Móvel Suavizada. LWMA 3 - (LWMA) Média Móvel Ponderada.
- applied_price - Preço usado. O indicador pode assumir qualquer valor de preços da MA.
0 - (CLOSE) Preço de Fechamento. 1 - (OPEN) Preço de abertura 2 - (HIGH) Máxima do preço. 3 - (LOW) Mínima do preço. 4 - (MEDIAN) preço médio,(high+low)/2. 5 - (TYPICAL) Preço típico, (high+low+close)/3. 6 - (WEIGHTED) Fechamento de preço ponderado, (high+low+close+close)/4.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1401
