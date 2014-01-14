O real autor:

http://ytg.com.ua/

O indicador Awesome Oscillator mostra a diferença de duas Médias Móveis - rápida e lenta na forma de um histograma. Uma das formas de aplicação do indicador é descrita no livro de Bill M. Williams e Justin Gregory-Williams: "Trading Chaos 2". O autor recomenda usar os parâmetros 5 e 34 das médias móveis, o método é uma Média Móvel Simples (SMA) e utilizar o preço médio (Máxima + Mínima)/2 para o cálculo.

O indicador ytg_Awesome tem o mesmo algoritmo do desenho do indicador Awesome Oscillator e exibe quatro cores, configuração dos períodos, métodos e preços das Médias Móveis.

Descrição da configuração do indicador ytg_Awesome:

