ColorZerolagDeMarker_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1003
O indicador ColorZerolagDeMarker com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Indicator
Requer o arquivo do indicador ColorZerolagDeMarker.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorZerolagDeMarker_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14054
