CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
891
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Timeframe do Indicator

Requer o arquivo do indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF

Fig.1. O indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14063

LSMA_Angle_Candle LSMA_Angle_Candle

O indicador LSMA_Angle implementado como uma sequência de candles.

ColorSchaffDeMarkerTrendCycle ColorSchaffDeMarkerTrendCycle

O indicador Schaff Trend Cycle com base na diferença entre dois osciladores DeMarker em diferentes períodos

Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle

O Expert Advisor Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle é baseado na mudança de posição do oscilador em relação aos níveis sobrecomprado e sobrevendido.

Exp_ColorZerolagDeMarker Exp_ColorZerolagDeMarker

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagJCCX entra no mercado quando muda a cor do indicador tipo nuvem ColorZerolagDeMarker.