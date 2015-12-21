Participe de nossa página de fãs
ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 891
-
O indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Indicator
Requer o arquivo do indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14063
