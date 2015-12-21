CodeBaseSeções
Experts

Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
846
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle é baseado na mudança de posição do oscilador em relação aos níveis sobrecomprado e sobrevendido. Se houver o fechamento de uma barra e a ruptura dos níveis sobrecomprado ou sobrevendido, então o sinal é formado.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo ColorSchaffDeMarkerTrendCycle.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh possibilita a utilização de Expert Advisors com corretoras que têm o spread diferente de zero e a opção do Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste no USDJPY H4 em 2014:

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14064

