Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Expert_RSI_Stochastic_MA - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 2636
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este Expert Advisor usa três indicadores: MA(150), RSI(3) com os níveis 80 e 20, Stochastic (6, 3, 3) com os níveis 70 e 30. Estes parâmetros podem ser mudados e personalizados. Além disso, os parâmetros de entrada do Expert Advisor precisam ser alterados quando não são utilizados em cotações de cinco dígitos.
1. A direção de entrada da operação é baseada no indicador MA (Moving Average). Apenas uma ordem para cada um dos lados pode ser aberta.
- Se Bid > MA, então considere a direção de compra.
- Se Ask < MA, então considere a direção de venda.
- Comprar se RSI e Stochastic estão abaixo do nível mínimo, ou seja RSI < 20 e Estocástico < 30.
- Vender se o RSI e Stochastic estiverem acima do nível máximo, ou seja, RSI > 80 e Estocástico > 70.
3. Saída da operação pelo Stochastic.
Sair com a pontuação no verde.
- (Trailing stop = 0) Se o Trailing Stop nos parâmetros de entrada é zero, então fechará a posição quando o Stochastic atingir o nível oposto e a negociação estiver pontuando no verde.
b) fecha a posição COMPRADA se Stochastic > 70 e OpenPrice <= Bid
s) fechar posição VENDIDA se Stochastic < 30 e OpenPrice >= Ask
- (Trailing stop > 0), se o Trailing Stop é definido nos parâmetros de entrada, então quando Stochastic atinge o nível oposto, o Stop Loss é seguido a cada vez que um novo candle é aberto numa distância determinada a partir do preço. Pode ser visto na primeira figura abaixo. Como resultado, fechado pelo Trailing Stop. Observe que um fechamento negativo também é possível aqui, pois às vezes o Stop Loss não atinge o empate imediatamente.
Fechamento da posição com perda de pontos.
- (permitir Loss = 0) Se o parâmetro de entrada Loss é igual a 0, então feche a posição uma vez que o Stochastic atinge o nível oposto e a negociação está pontuando com perdas.
b) Fecha a posição COMPRADA se o Stochastic > 70 e o OpenPrice > Bid
s) Fecha a posição VENDIDA se o Stochastic < 30 e o OpenPrice < Ask
- (permitir Loss > 0) Se o Stop Loss é defindo no parâmetro de entrada, a posição está fora da zona de entrada da negociação pelo Stochastic e o Stop Loss definido num montante especificado ou mais, então a posição é fechada.
b) Fecha a posição COMPRADA se Stochastic > 30 e OpenPrice - Bid >= permitir Stop Loss em pontos
s) Fecha posição VENDIDA se Stochastic < 70 e Ask - OpenPrice >= permitir Stop Loss em pontos
Importante!
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13960
Coletor de ticks com gravação de dados num arquivo de plotagem de gráficos não padronizados.Ação volátil
A idéia por trás deste Expert Advisor é com base na explosão de volatilidade nas ondas de pulso.
Uma pequena melhora do pouco conhecido indicador TVI (https://www.mql5.com/ru/code/7804).Sinal ZigZag
Sinais com base no indicador ZigZag.