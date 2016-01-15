O Expert Advisor abre um negócio durante um rompimento (no fechamento do candle) da linha de tendência, traçada entre o pico do Zig Zag e os dois últimos picos para as ordens Compradas. Para as ordens Vendidas - situação oposta.

Filtrando com um indicador МА (médias móveis). Para Comprar, o preço tem que ser maior do que o valor da МА; para Vender, inferior ao valor da МА.

Fechamento pelo cruzamento do indicador МА.

Filtro cíclico. O rompimento tem de ocorrer na segunda metade do ciclo do primeiro para o segundo vértice, sobreposto daquela primeiro para a direita.

Não negocia na sexta-feira, depois de um período de tempo especificado, fecha as operações abertas se o seu lucro é menor do que foi definido nas opções.

Breakeven (empate) e Trailing Stop.

Para mais detalhes, veja aqui: http://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-na-mazi.html

Parâmetros: