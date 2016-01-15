CodeBaseSeções
On the MaZi - expert para MetaTrader 4

O Expert Advisor abre um negócio durante um rompimento (no fechamento do candle) da linha de tendência, traçada entre o pico do Zig Zag e os dois últimos picos para as ordens Compradas. Para as ordens Vendidas - situação oposta.

  • Filtrando com um indicador МА (médias móveis). Para Comprar, o preço tem que ser maior do que o valor da МА; para Vender, inferior ao valor da МА.
  • Fechamento pelo cruzamento do indicador МА.
  • Filtro cíclico. O rompimento tem de ocorrer na segunda metade do ciclo do primeiro para o segundo vértice, sobreposto daquela primeiro para a direita.
  • Não negocia na sexta-feira, depois de um período de tempo especificado, fecha as operações abertas se o seu lucro é menor do que foi definido nas opções.
  • Breakeven (empate) e Trailing Stop.

Para mais detalhes, veja aqui: http://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-na-mazi.html

Parâmetros:

Parâmetros Descrição
lot Lote
stop_loss Stop Loss
take_profit Take Profit
noloss Desempate (desabilitado se configurado para 0)
noloss_pips Nível para definir o desempate
trall Trailing Stop (desabilitado se configurado para 0)
trall_start Nível do lucro para definir o Trailing Stop
cycle_filter Filtro cíclico
ma_filter Filtro para o indicador МА
close_ma_cross Encerramento pelo cruzamento do indicador МА.
friday_time Hora de término da negociação na sexta-feira
friday_close_profit Lucro, as operações com lucro menores serão fechadas na sexta-feira (em pontos)
Parâmetros de indicadores
zz_InpDepth Os parâmetros do indicador ZigZag
zz_InpDeviation
zz_InpBackstep
ma_period Período do indicador МА
ma_method Método do indicador МА
ma_price Preço do indicador МА
Outros parâmetros
magic Número mágico
CommentSize Número de linhas do arquivo log no canto superior esquerdo da janela (0 - desativa essa função)

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14072

