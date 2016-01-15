Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
On the MaZi - expert para MetaTrader 4
- 1267
O Expert Advisor abre um negócio durante um rompimento (no fechamento do candle) da linha de tendência, traçada entre o pico do Zig Zag e os dois últimos picos para as ordens Compradas. Para as ordens Vendidas - situação oposta.
- Filtrando com um indicador МА (médias móveis). Para Comprar, o preço tem que ser maior do que o valor da МА; para Vender, inferior ao valor da МА.
- Fechamento pelo cruzamento do indicador МА.
- Filtro cíclico. O rompimento tem de ocorrer na segunda metade do ciclo do primeiro para o segundo vértice, sobreposto daquela primeiro para a direita.
- Não negocia na sexta-feira, depois de um período de tempo especificado, fecha as operações abertas se o seu lucro é menor do que foi definido nas opções.
- Breakeven (empate) e Trailing Stop.
Para mais detalhes, veja aqui: http://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-na-mazi.html
Parâmetros:
|Parâmetros
|Descrição
|lot
|Lote
|stop_loss
|Stop Loss
|take_profit
|Take Profit
|noloss
|Desempate (desabilitado se configurado para 0)
|noloss_pips
|Nível para definir o desempate
|trall
|Trailing Stop (desabilitado se configurado para 0)
|trall_start
|Nível do lucro para definir o Trailing Stop
|cycle_filter
|Filtro cíclico
|ma_filter
|Filtro para o indicador МА
|close_ma_cross
|Encerramento pelo cruzamento do indicador МА.
|friday_time
|Hora de término da negociação na sexta-feira
|friday_close_profit
|Lucro, as operações com lucro menores serão fechadas na sexta-feira (em pontos)
|Parâmetros de indicadores
|zz_InpDepth
|Os parâmetros do indicador ZigZag
|zz_InpDeviation
|zz_InpBackstep
|ma_period
|Período do indicador МА
|ma_method
|Método do indicador МА
|ma_price
|Preço do indicador МА
|Outros parâmetros
|magic
|Número mágico
|CommentSize
|Número de linhas do arquivo log no canto superior esquerdo da janela (0 - desativa essa função)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14072
