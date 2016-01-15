O conversor de arquivos de tick criado em conjunto com o coletor de Ticks em diferentes formatos de representação de dados.

Durante o funcionamento do coletor de Ticks foram criados arquivos especiais de Ticks (tipo TKS). O principal uso dos arquivos TKS - a criação de gráficos não padronizados no MetaTrader 4. Podem ser gráficos off-line, bem como arquivos do testador de estratégia não padronizados.

Existe ainda uma série de problemas que podem ser resolvidos com um histórico real do tick na mão. O resto é o conjunto de ferramentas. O script ConvertTicksFile tentou preencher essa lacuna. Ele fornece três maneiras de processar os arquivos de tick:

1. Um simples reescrever dos dados num arquivo CSV (um arquivo texto de costume, que pode ser aberto com o bloco de notas ou usando o Excel).

O arquivo resultante terá esta aparência:

A primeira coluna - data/hora do tick, o segundo - preço Bid, o terceiro - preço Ask.





2. Em candles do período gráfico especificado.

Os dados estão escritos no formato de arquivo CSV que podem ser lidos posteriormente pelo terminal MetaTrader 4, durante as importações das cotações (Ferramentas - History Center).





3. Em candles do período gráfico especificado com uma gravação direta das cotações no histórico do terminal MetaTrader 4.

Os dados são gravados diretamente nos arquivos HST do terminal. Como resultado, é possível mudar o histórico usado pelo terminal das cotações reais, o que requer um grande cuidado do utilizador.

Este método permite o preenchimento das lacunas no histórico de cotações, por exemplo. Assim, ocorre um tal de "gap":

Então após a operação do script, o "gap" deixa de existir no histórico correspondente do tick.

A descrição completa do script - Conversão dos arquivos de fluxo do tick.