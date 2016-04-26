Participe de nossa página de fãs
ZigZag - indicador para MetaTrader 4
O ZigZag monitoriza e conecta entre si os pontos extremos de gráficos separados por um valor superior ao da porcentagem estabelecida na escala de preço.
O Depth (profundidade) é o número mínimo de barras, no qual não haverá uma segunda alta (ou baixa) inferior (ou superior) do que a anterior à Deviation (desvio) de pips, ou seja, o ZigZag pode se dispersar sempre, no entanto, somente pode convergir (ou deslocar-se totalmente) acima do Desvio após as barras Depth (barras de profundidade). O Backstep é o menor número de barras entre máximos (ou mínimos).
Depois de o ZigZag fixar o ponto desejado, ele começa a procurar o ponto de pivô enquanto a queda, a partir do valor máximo, não superar o valor do parâmetro. Enquanto a queda superar o parâmetro, o segundo (no nosso caso, o ponto superior considera-se fechado) e o ZigZag começam a procurar o terceiro (no nosso caso, o ponto inferior), etc.
Uma descrição completa do ZigZag está disponível na seção Análise técnica: ZigZag
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7796
