Indicadores

ZigZag - indicador para MetaTrader 4

Visualizações:
4261
Avaliação:
(40)
Publicado:
Atualizado:
O ZigZag monitoriza e conecta entre si os pontos extremos de gráficos separados por um valor superior ao da porcentagem estabelecida na escala de preço.

O Depth (profundidade) é o número mínimo de barras, no qual não haverá uma segunda alta (ou baixa) inferior (ou superior) do que a anterior à Deviation (desvio) de pips, ou seja, o ZigZag pode se dispersar sempre, no entanto, somente pode convergir (ou deslocar-se totalmente) acima do Desvio após as barras Depth (barras de profundidade). O Backstep é o menor número de barras entre máximos (ou mínimos).

Depois de o ZigZag fixar o ponto desejado, ele começa a procurar o ponto de pivô enquanto a queda, a partir do valor máximo, não superar o valor do parâmetro. Enquanto a queda superar o parâmetro, o segundo (no nosso caso, o ponto superior considera-se fechado) e o ZigZag começam a procurar o terceiro (no nosso caso, o ponto inferior), etc.

Uma descrição completa do ZigZag está disponível na seção Análise técnica: ZigZag

Indicador ZigZag

Indicador ZigZag

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7796

