LinearRegSlope_V2_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1032
O indicador LinearRegSlope_V2 com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Indicator
Requer o arquivo do indicador LinearRegSlope_V2. Coloque-os em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador LinearRegSlope_V2_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14008
