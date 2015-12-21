CodeBaseSeções
Indicadores

LinearRegSlope_V2_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1032
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador LinearRegSlope_V2 com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Timeframe do Indicator

Requer o arquivo do indicador LinearRegSlope_V2. Coloque-os em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador LinearRegSlope_V2_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14008

