O indicador LinearRegSlope_V2 com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Requer o arquivo do indicador LinearRegSlope_V2. Coloque-os em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador LinearRegSlope_V2_HTF