Exp_LinearRegSlope_V1 - expert para MetaTrader 5
O Expert Advisor Exp_LinearRegSlope_V1 entra no mercado quando ocorre o cruzamento da linha de sinal do oscilador LinearRegSlope_V1. Se houver o fechamento da barra e o cruzamento da linha de sinal do oscilador, então o sinal é formado.
Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador LinearRegSlope_V1 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:
Fig.1. Exemplos de operações no gráfico
Resultado dos Testes para USDJPY H4 em 2014:
Fig.2. Resultado gráfico do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14009
