Experts

Exp_LinearRegSlope_V1 - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
855
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_LinearRegSlope_V1.mq5 (7.85 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
LinearRegSlope_V1.mq5 (10.69 KB) visualização
O Expert Advisor Exp_LinearRegSlope_V1 entra no mercado quando ocorre o cruzamento da linha de sinal do oscilador LinearRegSlope_V1. Se houver o fechamento da barra e o cruzamento da linha de sinal do oscilador, então o sinal é formado.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador LinearRegSlope_V1 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultado dos Testes para USDJPY H4 em 2014:

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14009

