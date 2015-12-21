CodeBaseSeções
LinearRegSlope_V1_Sign - indicador para MetaTrader 5

Um indicador de sinal tipo semáforo com base nos cruzamentos da linhas principal e de sinal do indicador LinearRegSlope_V1.

O indicador utiliza classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copie no <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrita no artigo "SÉRIE DE PREÇO MÉDIO PARA CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS SEM UTILIZAR BUFFERS ADICIONAIS".

Fig.1. O indicador LinearRegSlope_V1_Sign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14014

Exp_LinearRegSlope_V1 Exp_LinearRegSlope_V1

O Expert Advisor Exp_LinearRegSlope_V1 entra no mercado quando ocorre o cruzamento da linha de sinal do oscilador LinearRegSlope_V1.

LinearRegSlope_V2_HTF LinearRegSlope_V2_HTF

O indicador LinearRegSlope_V2 com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

LinearRegSlope_V2_Sign LinearRegSlope_V2_Sign

Um indicador de sinal tipo semáforo com base nos cruzamentos da linhas principal e de sinal do indicador LinearRegSlope_V2.

LRMA_HTF LRMA_HTF

O indicador LRMA com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.