代码库部分
LinearRegSlope_V2_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
指标 LinearRegSlope_V2 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 LinearRegSlope_V2.mq5 指标文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. LinearRegSlope_V2_HTF 指标

RVITrend_x10Full RVITrend_x10Full

一款 RVITrend_x10 指标的变种, 每条 RVI 振荡器具有单独的自定义输入参数, 用于显示当前趋势。

RSITrend_x10Full RSITrend_x10Full

一款 RSITrend_x10 指标的变种, 每条 RSI 振荡器具有单独的自定义输入参数, 用于显示当前趋势。

Exp_LinearRegSlope_V1 Exp_LinearRegSlope_V1

当 LinearRegSlope_V1 指标的云改变其颜色时，Exp_LinearRegSlope_V1 EA 入场。

LinearRegSlope_V1_Sign LinearRegSlope_V1_Sign

一款信号量箭头指标，基于 LinearRegSlope_V1 指标的主线和信号线交叉。