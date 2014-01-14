CodeBaseSeções
LinearRegSlope V2 - indicador para MetaTrader 5

igorad
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3535
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

igorad

Média móvel com um algoritmo de regressão linear e uma linha de sinal. Tipos de suavização pode ser selecionados dentre as dez possíveis versões:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

RegSlope V2 Linear

RegSlope V2 Linear Colorido 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/594

Filtro Laguerre Filtro Laguerre

O indicador consiste em duas médias móveis, do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação".

Leading Leading

O indicador consiste em duas médias móveis (Lead e sua EMA suavizada) em um gráfico, do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação".

XADX XADX

Indicador Average Directional Index (ADX) mais informativo com a possibilidade de selecionar um algoritmo de suavização das dez variantes possíveis.

Sistema XMA JJRSX Sistema XMA JJRSX

O indicador baseia-se na comparação entre os sinais do oscilador JJRSX e a média móvel XMA trabalhando em diferentes períodos de tempo - o atual (período gráfico) e mais altos respectivamente.