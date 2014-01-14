Participe de nossa página de fãs
Autor real:
igorad
Média móvel com um algoritmo de regressão linear e uma linha de sinal. Tipos de suavização pode ser selecionados dentre as dez possíveis versões:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
O indicador consiste em duas médias móveis, do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação".Leading
O indicador consiste em duas médias móveis (Lead e sua EMA suavizada) em um gráfico, do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação".
Indicador Average Directional Index (ADX) mais informativo com a possibilidade de selecionar um algoritmo de suavização das dez variantes possíveis.Sistema XMA JJRSX
O indicador baseia-se na comparação entre os sinais do oscilador JJRSX e a média móvel XMA trabalhando em diferentes períodos de tempo - o atual (período gráfico) e mais altos respectivamente.