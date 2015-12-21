CodeBaseSeções
RVITrend_x10Full - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
805
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Uma variante do indicador RVITrend_x10 com a opção de personalizar individualmente os parâmetros de entrada que são usados ​​para exibir as tendências atuais de cada oscilador RVI.

O indicador utiliza uma classe da biblioteca GetFontName.mqh (deve ser copiada no <terminal_data_folder>\MQL5\Include).  

Fig.1. O indicador RVITrend_x10Full

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14007

