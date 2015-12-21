Participe de nossa página de fãs
RSITrend_x10Full - indicador para MetaTrader 5
1022
Uma variante do indicador RSITrend_x10 com a opção de personalizar individualmente os parâmetros de entrada que são usados para exibir as tendências atuais de cada oscilador RSI.
O indicador utiliza uma classe da biblioteca GetFontName.mqh (deve ser copiada no <terminal_data_folder>\MQL5\Include).
Fig.1. O indicador RSITrend_x10Full
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14002
