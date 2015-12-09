コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

LinearRegSlope_V2_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
748
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ　LinearRegSlope_V2は、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータLinearRegSlope_V2.mq5がある必要があります。

画像1インディケータ LinearRegSlope_V2_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14008

RVITrend_x10Full RVITrend_x10Full

現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―RSIの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータRVITrend_x10の変種

RSITrend_x10Full RSITrend_x10Full

現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―RSIの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータRSITrend_x10の変種

Exp_LinearRegSlope_V1 Exp_LinearRegSlope_V1

エキスパートアドバイザ　Exp_LinearRegSlope_V1は、インディケータLinearRegSlope_V1の雲の色が変わった時に入ります。

LinearRegSlope_V1_Sign LinearRegSlope_V1_Sign

インディケータ　LinearRegSlope_V1のベースとシグナルのラインの交差を使用するシグナルインディケータ