Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
LinearRegSlope_V2_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1897
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор LinearRegSlope_V2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора LinearRegSlope_V2.mq5.
Рис.1. Индикатор LinearRegSlope_V2_HTF
Вариант индикатора RVITrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора RSI, которые используются для отображения действующих трендовRSITrend_x10Full
Вариант индикатора RSITrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора RSI, которые используются для отображения действующих трендов
Эксперт Exp_LinearRegSlope_V1 со входом при изменении цвета облака индикатора LinearRegSlope_V1LinearRegSlope_V1_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений основной и сигнальной линий индикатора LinearRegSlope_V1