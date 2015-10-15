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Индикаторы

LinearRegSlope_V2_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1897
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор LinearRegSlope_V2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора LinearRegSlope_V2.mq5.

Рис.1. Индикатор LinearRegSlope_V2_HTF

Рис.1. Индикатор LinearRegSlope_V2_HTF

RVITrend_x10Full RVITrend_x10Full

Вариант индикатора RVITrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора RSI, которые используются для отображения действующих трендов

RSITrend_x10Full RSITrend_x10Full

Вариант индикатора RSITrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора RSI, которые используются для отображения действующих трендов

Exp_LinearRegSlope_V1 Exp_LinearRegSlope_V1

Эксперт Exp_LinearRegSlope_V1 со входом при изменении цвета облака индикатора LinearRegSlope_V1

LinearRegSlope_V1_Sign LinearRegSlope_V1_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений основной и сигнальной линий индикатора LinearRegSlope_V1