und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
LinearRegSlope_V2_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 789
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator LinearRegSlope_V2 mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator LinearRegSlope_V2.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator LinearRegSlope_V2_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14008
Die Variante des Indikators RVITrend_x10 mit der individuellen Einstellungsmöglichkeit der Eingangsparameter RSI, die für die Anzeige der aktuellen Trends verwendet werdenRSITrend_x10Full
Die Variante des Indikators RSITrend_x10 mit der individuellen Einstellungsmöglichkeit der Eingangsparameter RSI, die für die Anzeige der aktuellen Trends verwendet werden
Der Experte Exp_LinearRegSlope_V1 handelt im Markt, wenn die Wolke des Indikators LinearRegSlope_V1 ihre Farbe ändertLinearRegSlope_V1_Sign
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung einer Kreuzung der Haupt und Signal-Linien des Indikators LinearRegSlope_V1