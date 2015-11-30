CodeBaseSecciones
Indicadores

LinearRegSlope_V2_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
841
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
LinearRegSlope_V2.mq5 (11.09 KB) ver
LinearRegSlope_V2_HTF.mq5 (11.55 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Indicador LinearRegSlope_V2 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador LinearRegSlope_V2.mq5.

Fig. 1. Indicador LinearRegSlope_V2_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14008

