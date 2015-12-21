CodeBaseSeções
no bolso
KRI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
910
(17)
O indicador KRI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Timeframe do Indicator

Requer o arquivo do indicador KRI.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador KRI_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13945

