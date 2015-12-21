Participe de nossa página de fãs
KRI_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador KRI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Indicator
Requer o arquivo do indicador KRI.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador KRI_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13945
O Expert Advisor Exp_XDerivative é baseado na mudança de direção do oscilador XDerivative.Exp_TEMA_CUSTOM
O Expert Advisor Exp_TEMA_CUSTOM é baseado na mudança de direção do indicador TEMA_CUSTOM.
O indicador SlopeDirectionLine_HTF_Signal apresenta as direções da tendência a partir de três barras do indicador SlopeDirectionLine na forma de três objetos gráficos, com cores determinando a direção da tendência.XKRI_Histogram
O oscilador KRI suavizado implementado como um histograma colorido.