O indicador KRI implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados ​​pelo algoritmo KRI.

Em muitas situações, esta abordagem tende a ser mais informativa e com a finalidade de análise.

Requer a compilação do arquivo do indicador a KRI.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador KRICandle