KRICandle - indicador para MetaTrader 5
O indicador KRI implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados pelo algoritmo KRI.
Em muitas situações, esta abordagem tende a ser mais informativa e com a finalidade de análise.
Requer a compilação do arquivo do indicador a KRI.ex5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador KRICandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13958
