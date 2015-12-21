Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XKRI_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 888
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador XKRI_Histogram com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Indicator
Requer o arquivo do indicador XKRI_Histogram.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador XKRI_Histogram_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13961
KRICandle
O indicador KRI implementado como uma sequência de candles.XKRI_Histogram
O oscilador KRI suavizado implementado como um histograma colorido.
Exp_XKRI_Histogram
O Expert Advisor Exp_XKRI_Histogram é baseado na mudança de direção do oscilador XKRI_Histogram.XKRICandle
O indicador XKRI implementado como uma sequência de candles. Os candles aparecem como um resultado relevante das timeseries dos preços processados pelo algoritmo XKRI.