O método Kairi (KRI) se assemelha com o indicador Momentum de acordo com seu modo de aplicação.
O oscilador oscila em torno de 0, mas sua faixa de flutuação é maior. Recomenda-se utilizar uma suavização de 13 períodos. KRI pode ser utilizado em qualquer tempo gráfico. Ele é um dos osciladores mais simples. Ao criar o indicador, é calculado o desvio do preço mediante sua média móvel simples e o resultado é exibido em percentagem da média.
Fórmula para o cálculo do indicador:
KRI = 100 * (PRICE[bar] - SMA(PRICE[bar],period)) / SMA(PRICE[bar],period)
onde:
- PRICE[bar] - preço;
- SMA() - algoritmo de suavização;
- period - SMA() período de suavização;
- bar - índice da barra.
No caso do movimento de preços não possuírem uma tendência clara e definida, se o indicador KRI indica um valor positivo considerável, significa que há uma sobrecarga e marca um momento para abrir uma posição de venda. Valores negativos consideráveis significa um sinal de compra.
No caso de uma tendência claramente definida, KRI irá gerar valores positivos estáveis durante uma tendência de queda por causa do lapso de tempo entre a média móvel e o preço atual. KRI irá gerar valores negativos estáveis durante uma tendência de alta. Portanto, se os valores do método não mudar do positivo para o negativo, ou vice-versa por um longo tempo, ele pode ser usado como um indicador de tendência.
Os sinais são gerados quando os valores do indicador passam acima de +1 (área de sobrecompra) e abaixo de -1 (área de sobrevenda) e, em seguida, voltam para o centro. A divergência de alta ou a convergência de baixa do indicador e do preço são os sinais adicionais.
Este indicador utiliza a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh para ser compilado. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
