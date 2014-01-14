O método Kairi (KRI) se assemelha com o indicador Momentum de acordo com seu modo de aplicação.

O oscilador oscila em torno de 0, mas sua faixa de flutuação é maior. Recomenda-se utilizar uma suavização de 13 períodos. KRI pode ser utilizado em qualquer tempo gráfico. Ele é um dos osciladores mais simples. Ao criar o indicador, é calculado o desvio do preço mediante sua média móvel simples e o resultado é exibido em percentagem da média.

Fórmula para o cálculo do indicador:

KRI = 100 * (PRICE[bar] - SMA(PRICE[bar],period)) / SMA(PRICE[bar],period)



onde:

PRICE[bar] - preço;

SMA() - algoritmo de suavização;

period - SMA() período de suavização;

bar - índice da barra.

No caso do movimento de preços não possuírem uma tendência clara e definida, se o indicador KRI indica um valor positivo considerável, significa que há uma sobrecarga e marca um momento para abrir uma posição de venda. Valores negativos consideráveis significa um sinal de compra.



No caso de uma tendência claramente definida, KRI irá gerar valores positivos estáveis ​​durante uma tendência de queda por causa do lapso de tempo entre a média móvel e o preço atual. KRI irá gerar valores negativos estáveis ​​durante uma tendência de alta. Portanto, se os valores do método não mudar do positivo para o negativo, ou vice-versa por um longo tempo, ele pode ser usado como um indicador de tendência.



Os sinais são gerados quando os valores do indicador passam acima de +1 (área de sobrecompra) e abaixo de -1 (área de sobrevenda) e, em seguida, voltam para o centro. A divergência de alta ou a convergência de baixa do indicador e do preço são os sinais adicionais.

Este indicador utiliza a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh para ser compilado. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".



