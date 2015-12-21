CodeBaseSeções
Experts

Exp_XDerivative - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
743
(18)
\MQL5\Experts\
exp_xderivative.mq5 (7.91 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
xderivative.mq5 (7.09 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_XDerivative é baseado na mudança de direção do oscilador XDerivative. Quando uma barra é fechada e se houver uma mudança dedireção do indicador, então o sinal é formado.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo XDerivative.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh possibilita a utilização de Expert Advisors com corretoras que têm o spread diferente de zero e a opção do Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultado dos Testes para USDJPY H4 em 2014:

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13944

