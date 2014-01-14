Uma vela Limão do indicador BrainTrend2 é um sinal para abrir uma posição de compra, uma vela magenta é um sinal para abrir uma posição de venda. Os sinais são formados nas barras completas (velas).

Os seguintes parâmetros de entrada foram usados ​​durante o teste:

Período ATR: 7;

Tempo gráfico: H4;

Símbolo: AUDUSD;

Lote: 0,1;

Stop Loss, Take Profit, Trailing: não utilizado..

Para utilizar este módulo de sinais de negociação no Assistente MQL5, o braintrend2signal.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.

O módulo utiliza o indicador BrainTrend2, o BrainTrend2.mq5 deve ser colocado para terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Exemplo de negociações no gráfico

Resultados do backtesting histórico a partir de 2011:





Resultados do backtesting histórico