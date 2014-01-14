Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Módulo de sinais de negociação, com base no indicador BrainTrend2 - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1748
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Uma vela Limão do indicador BrainTrend2 é um sinal para abrir uma posição de compra, uma vela magenta é um sinal para abrir uma posição de venda. Os sinais são formados nas barras completas (velas).
Os seguintes parâmetros de entrada foram usados durante o teste:
- Período ATR: 7;
- Tempo gráfico: H4;
- Símbolo: AUDUSD;
- Lote: 0,1;
- Stop Loss, Take Profit, Trailing: não utilizado..
Para utilizar este módulo de sinais de negociação no Assistente MQL5, o braintrend2signal.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.
O módulo utiliza o indicador BrainTrend2, o BrainTrend2.mq5 deve ser colocado para terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Exemplo de negociações no gráfico
Resultados do backtesting histórico a partir de 2011:
Resultados do backtesting histórico
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/415
Sistema de negociação baseado na variação da direção e força da tendência mostrada pelo indicador ColorXADX.Exp_MultiTrend_Signal_KVN
Sistema de negociação baseado no indicador de Vladimir Korykin.
Expert Advisor baseado no indicador Breakout Bars Trend v2. Dependendo das configurações da entrada é executado na inversão da tendência, levando em conta a configuração do número falsos sinais.A classe para desenhar o indicador Momentum usando o buffer anel
A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Momentum utilizando o algoritmo do buffer anel.