CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Bibliotecas

Módulo de sinais de negociação, com base no indicador BrainTrend2 - biblioteca para MetaTrader 5

Aleksey Sergan | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1748
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Indicators\
braintrend2.mq5 (8.01 KB) visualização
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
braintrend2signal.mqh (6.34 KB) visualização
\MQL5\Experts\
test_braintrend2signal.mq5 (6.31 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Uma vela Limão do indicador BrainTrend2 é um sinal para abrir uma posição de compra, uma vela magenta é um sinal para abrir uma posição de venda. Os sinais são formados nas barras completas (velas).

Os seguintes parâmetros de entrada foram usados ​​durante o teste:

  • Período ATR: 7;
  • Tempo gráfico: H4;
  • Símbolo: AUDUSD;
  • Lote: 0,1;
  • Stop Loss, Take Profit, Trailing: não utilizado..

Para utilizar este módulo de sinais de negociação no Assistente MQL5, o braintrend2signal.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.

O módulo utiliza o indicador BrainTrend2, o BrainTrend2.mq5 deve ser colocado para terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Exemplo de negociações no gráfico

Exemplo de negociações no gráfico

Resultados do backtesting histórico a partir de 2011:

Resultados do backtesting histórico

Resultados do backtesting histórico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/415

Exp_ColorXADX Exp_ColorXADX

Sistema de negociação baseado na variação da direção e força da tendência mostrada pelo indicador ColorXADX.

Exp_MultiTrend_Signal_KVN Exp_MultiTrend_Signal_KVN

Sistema de negociação baseado no indicador de Vladimir Korykin.

Breakout Bars Trend EA Breakout Bars Trend EA

Expert Advisor baseado no indicador Breakout Bars Trend v2. Dependendo das configurações da entrada é executado na inversão da tendência, levando em conta a configuração do número falsos sinais.

A classe para desenhar o indicador Momentum usando o buffer anel A classe para desenhar o indicador Momentum usando o buffer anel

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Momentum utilizando o algoritmo do buffer anel.