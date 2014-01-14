A classe foi projetada para cálculo de médias móveis (Moving Average) usando o algoritmo do buffer anel.

Declaração

class CMAOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\CMAOnRingBuffer.mqh>

O arquivo da classe CMAOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. O arquivo da classe buffer anel também deve estar nesta pasta.

Métodos de classe

bool Init( int ma_period = 14 , ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &array[] );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double value , const int index );

int BarsRequired(); string Name(); string MAMethod(); int MAPeriod();

Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:

#include <IncOnRingBuffer\CMAOnRingBuffer.mqh> CMAOnRingBuffer ma; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { ma.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,price); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { MA_Buffer[i]=ma[rates_total- 1 -i]; } return (rates_total); }

Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.

Exemplos:

O indicador calcula o arquivo Test_MA_OnArrayRB.mq5 na base da série temporal de preço. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado. O arquivo Test_MA_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). No início, o indicador MA é calculado e desenhado. Em seguida, com base no buffer anel deste indicador, mais um indicador МA é calculado.





O resultado do trabalho do Test_MA_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos



O resultado do trabalho do Test_MA_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.