Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Índice de Tendência Direcional Blau_DTI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2168
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Andrey N. Bolkonsky
O indicador Índice de Tendência Direcional (DTI) (com base na Composite High / Low Momentum) É descrito por William Blau no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_DTI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Indicador Índice de Tendência Direcional (DTI) por William Blau
Cálculo:
O Índice de tendência direcional é calculada pela fórmula:
100 * EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) 100 * HLM(q,r,s,u)
DTI(q,r,s,u) = ––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)
se EMA(EMA(EMA(|HLM(q)|,r),s),u)=0, então DTI(price,q,r,s,u)=0
onde:
- q - número de barras, utilizado no cálculo da tendência do Momentum de alta e do de baixa;
- HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - the Composite High/Low Momentum;
- |HLM(q)| - o valor absoluto de HLM(q);
- HLM(q,r,s,u) - suavização tripla HLM(q);
- EMA(...,r) - 1º suavização - EMA (r), aplicado a
- HLM(q)
- para os valores absolutos de HLM(q);
- EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - EMA (s), aplicada ao resultado da 1º suavização
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3º suavização - EMA (u), aplicado ao resultado da segunda suavização.
- q - número de barras, utilizado no cálculo de HLM (por padrão q = 2);
- r - período do 1º EMA, aplicada a HLM (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
- u - período do 3º EMA, aplicado ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u é igual a 1, a suavização não é utilizada;
- Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/384
Média Móvel que representa em si uma combinação linear da série EMA suavizada pela Média Móvel Exponencial (EMA).A classe para desenhar o indicador RSI usando o buffer anel.
A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice de Força Relativa Relative Strength Index, RSI) utilizando o algoritmo do buffer anel.
O indicador X-bars Fractals permite definir o número de barras à esquerda e à direita do fractal. É bom para verificação dos extremos globais.Exemplo do trabalho com o arquivo CSV como uma tabela.
O arquivo CSV foi desenvolvido para escrever notícias econômicas, mas houve um problema que o Terminal não distingue as linhas, exatamente o número necessário quando se trabalha com o arquivo CSV. É por isso que eu decidi compartilhar minha solução deste problema.