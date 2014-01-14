CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Índice de Tendência Direcional Blau_DTI - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2168
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
blau_dti.mq5 (9.4 KB) visualização
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: Andrey N. Bolkonsky

O indicador Índice de Tendência Direcional (DTI) (com base na Composite High / Low Momentum) É descrito por William Blau no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_DTI.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Indicador Índice de Tendência Direcional (DTI) por William Blau

Indicador Índice de Tendência Direcional (DTI) por William Blau

Cálculo:

O Índice de tendência direcional é calculada pela fórmula:

                       100 * EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u)             100 * HLM(q,r,s,u)
DTI(q,r,s,u) = ––––––––––––––––––––––––––––––––– = –––––––––––––––––––––––––––––
                         EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)          EMA(EMA(EMA( |HLM(q)| ,r),s),u)

se EMA(EMA(EMA(|HLM(q)|,r),s),u)=0, então DTI(price,q,r,s,u)=0

onde:

  • q - número de barras, utilizado no cálculo da tendência do Momentum de alta e do de baixa;
  • HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - the Composite High/Low Momentum;
  • |HLM(q)| - o valor absoluto de HLM(q);
  • HLM(q,r,s,u) - suavização tripla HLM(q);
  • EMA(...,r) - 1º suavização - EMA (r), aplicado a
    1. HLM(q)
    2. para os valores absolutos de HLM(q);
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavização - EMA (s), aplicada ao resultado da 1º suavização
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3º suavização - EMA (u), aplicado ao resultado da segunda suavização.
Parâmetros de entrada:
  • q - número de barras, utilizado no cálculo de HLM (por padrão q = 2);
  • r - período do 1º EMA, aplicada a HLM (por padrão r = 20);
  • s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);
  • u - período do 3º EMA, aplicado ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3).
Nota:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Se r, s ou u é igual a 1, a suavização não é utilizada;
  • Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/384

DecEMA DecEMA

Média Móvel que representa em si uma combinação linear da série EMA suavizada pela Média Móvel Exponencial (EMA).

A classe para desenhar o indicador RSI usando o buffer anel. A classe para desenhar o indicador RSI usando o buffer anel.

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Índice de Força Relativa Relative Strength Index, RSI) utilizando o algoritmo do buffer anel.

X-bars Fractals X-bars Fractals

O indicador X-bars Fractals permite definir o número de barras à esquerda e à direita do fractal. É bom para verificação dos extremos globais.

Exemplo do trabalho com o arquivo CSV como uma tabela. Exemplo do trabalho com o arquivo CSV como uma tabela.

O arquivo CSV foi desenvolvido para escrever notícias econômicas, mas houve um problema que o Terminal não distingue as linhas, exatamente o número necessário quando se trabalha com o arquivo CSV. É por isso que eu decidi compartilhar minha solução deste problema.