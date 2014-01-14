Este é um indicador "padrão" de Índice de Força Relativa (RSI), que utiliza o algoritmo de suavização ultra linear em vez do algoritmo comum. Este indicador utiliza a classe CJurX da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

O indicador gerado foi suavizado pela classe CJJMA do mesmo arquivo. Todos os elementos padrões da análise técnica pode ser aplicados neste indicador.