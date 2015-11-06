CodeBaseSeções
Indicadores

JMomentum_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1574
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador JMomentum com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (prazo)

Este indicador requer o arquivo do indicador JMomentum.mq5. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador JMomentum_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13843

